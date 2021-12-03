В столицу Коми привезли главное новогоднее украшение Стефановской площади

Елка в пути: Еду я, еду! Фото: Анатолий Кораблев.

Сегодня ночью на Стефановскую площадь Сыктывкара привезли главное украшение новогодних праздников в столице республике - 22-метровую елку!

Приехала зеленая красавица из Корткеросского района, из леса в 160 километрах от Сыктывкара. Уже сегодня горожане смогут наблюдать ее установку на главной площади столицы Коми.

Ель ограждена металлическим забором, сразу после ее установки начнется обустройство ледового городка.

Напомним, что в Сыктывкаре к Новому году украсят 13 площадей и общественных территорий. Новогодние городки обустроят на Стефановской площади, в Орбите, Давпоне, Краснозатонском, Верхней Максаковке, Седкыркеще, Лесозаводе, Нижнем Чове, Верхнем Чове, а также в Сосновой поляне, в Дырносе, Кочпон-Чите и парке микрорайона Строитель.

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