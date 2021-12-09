Черных лесорубов новогодних елей в Коми ждут штрафы и уголовная статья

Лучше найти елочку по любви и по закону. Фото: Екатерина САВЕНКО

Министерство природных ресурсов Коми утвердило стоимость живой ели на Новый год. В этом году цена на елку немного поднялась. Тем не менее, цифра незаоблачная, чтобы рисковать и идти рубить зеленую красавицу в обход законодательства. Что грозит злоумышленникам, рассказывают в ведомстве.

Штраф для физических лиц – 4 тысяч рублей, для должностных – 40 тысяч, для юридических – 300 тысяч. Как уточняют в региональном минприроды, если раньше размер ущерба зависел от высоты ели и был в сто раз выше её стоимости, то в этом году зависит от диаметра ствола, объема древесины дерева и района незаконной рубки.

– За одно дерево с диаметром ствола до 12 см размер вреда составит от 1200 рублей в северных районах и до 2200 рублей – в центральных и южных районах республики, – говорится в сообщении.

И если новогоднюю ель срубили в защитных лесах, то сумма ущерба увеличивается в два раза. В три раза – при вырубке дерева на особо защитных участках защитных лесов, а также в лесах, расположенных в лесопарковых зеленых поясах. В пять раз больше придётся заплатить тем, кто незаконно срубит ель на особо охраняемых природных территориях.

Нарушители лесного законодательства заплатят штраф и возместят ущерб как добровольно, так и в судебном порядке. Особо отличившихся «лесорубов» не минует уголовная ответственность.

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