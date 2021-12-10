В ГИБДД Коми попросили быть внимательнее на дороге из-за плохой погоды

В ГИБДД Коми сообщили, что водителям следует быть внимательнее на дорогах республики из-за ухудшения погоды. Местных жителей предупреждали об ухудшении видимости на дорогах и плохом сцеплении.

– В связи с периодическим ухудшением погоды на мокрой дороге, в снегопад и при гололеде значительно снижается сцепление колес с поверхностью дороги, увеличивается тормозной путь и риск потери управления транспортным средством, – передается в сообщении.

В ведомстве также передали, что накануне, 9 декабря, погода ухудшилась в крайних южных районах и на юго-востоке республики.

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