Девочку из Коми покусала собака: ей заплатили 300 тысяч рублей

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В пользу восьмилетней девочки из Коми, на которую напала собака, взыскали 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел днем 25 апреля в поселке Нижний Одес под Сосногорском. На улице Пионерской восьмилетнюю девочку покусала собака. Родители отвезли дочь в Сосногорскую центральную районную больницу. Однако травмы, полученные пострадавшей, были серьезные, поэтому ее отправили на лечение в Ухту.

Прокурор обратился в суд с иском в пользу малолетней девочки. Суд учел возраст девочки, причиненные нравственные и физические страдания, а также то время, которое потребовалось на лечение. С управления ЖКХ администрации Сосногорска взыскали 300 тысяч рублей.

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