В Коми загадочно исчез работник пилорамы

Фото: архив КП

В Прилузском районе без вести пропал 33-летний работник пилорамы. По факту случившегося проводится процессуальная проверка.

Житель села Объячево пропал еще в ноябре. Мужчина ушел с работы в неизвестном направлении и не вернулся. По факту случившегося следователи начали проводить проверку и обратились к спасателям.

В местах поиска они не обнаружили ни звериных следов, ни стай воронья. Это могло бы указать на возможное местонахождение тела человека в случае, если он мертв. Известно, что у пропавшего не было ни жены, ни детей. Как передает «Комиинформ», из близких родственников у мужчины есть только мать.

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