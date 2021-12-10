В Сыктывкаре экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

В Сыктывкаре из-за смерти пассажира экстренно сел самолёт Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре экстренно сел пассажирский самолет из-за смерти мужчины на борту. Об этом сообщает «Авиация Коми».

Уточняется, что экипаж выполнял рейс Салехард — Москва, однако до пункта назначения так и не долетел, так как одному из пассажиров стало плохо. У мужчины был диагностирована опасная аллергическая реакция — оттёк Квинке. Командир полёта запросил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара.

Известно, что пострадавший не выжил, несмотря на все попытки пассажиров реанимировать его до приезда медиков. По данному факту начато разбирательство.

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