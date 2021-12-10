В Сыктывкаре школы выходят из карантина 13 декабря

В Сыктывкарских школах завершен карантин Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре завершается карантин, введенный в учебных заведениях. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Коми. Ведомство выступило с предложением возобновить образовательный процесс в школах с 13 декабря.

Также в городской мэрии сообщили, что прежний режим работы возвращается и в учреждениях дополнительного образования.

- С 13 декабря разрешено проводить мастер-классы и другие мероприятия с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий в учреждениях, подведомственных управлению образования, управлению культуры, управлению физической культуры и спорта, - уточнили в администрации.

Напомним, ранее власти города решили ввести недельный карантин во всех школах столицы. Причиной этому послужила высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом среди учеников и сотрудников персонала.

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