В Коми наибольший суточный прирост зараженных ковидом зарегистрирован в пяти муниципалитетах

Фото: архив "КП"

В Коми продолжает расти количество зараженных коронавирусом. За сутки еще 269 человек получили положительный результат ПЦР-теста. Отмечается, что почти каждый четвертый случай приходится на Сыктывкар, где обнаружено 69 новых фактов инфицирования.

Второе место сохраняет за собой Ухта с 52 лабораторно подтвержденными случаями заболевания за сутки. Третью строчку рейтинга делят Усинск и Воркута (+20).

Специалистами республиканского Роспотребнадзора отмечен в рейтинге и Сосногорский район. Там у еще 16 пациентов диагностирован ковид.

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