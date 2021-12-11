В Сыктывкаре женщина опрокинулась в кювет на Chevrolet

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 10 декабря, в Сыктывкаре Chevrolet Cruze опрокинулся в кювет, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 15.00 Женщина 1990 года рождения ехала за рулем Chevrolet Cruze по дороге «Объезд Сыктывкара» в сторону Эжвы. На 19-м километре она не справилась с управлением. Из-за этого иномарка съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадала пассажирка 1991 года рождения. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Госпитализация пострадавшей не потребовался. Водитель получила права в прошлом году.

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