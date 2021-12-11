Жителя Коми заставили вернуть канаву

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Жителя Сыктывдинского района обязали вернуть канаву. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

На полосе отвода подъезда к деревне Красная к участку, принадлежащему ответчику, организован съезд. Под ним должна находиться водоотводная канава. Собственником дороги является Сыктывдинский район. Из-за размещения съезда нарушился профиль водоотводной канавы. При этом у ответчика нет разрешения на обустройство съезда. На суде он не оспаривал доводы администрации. Жителя Коми обязали восстановить профиль водоотводной канавы, демонтировав съезда с дороги. Решение суда в законную силу не вступило.

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