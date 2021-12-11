Больницы в Коми получили новый транспорт и оборудование

Фото: архив КП

В Усть–Куломскую ЦРБ поступили новые санитарные машины, а в Нижнеодесскую больницу – медицинское оборудование. Об этом в своем видеообращении сообщил глава Коми Владимир Уйба.

По его словам, в Усть-Куломскую ЦРБ поступило 12 новых автомобилей УАЗ. Два из них отправятся в Помоздино, а три останутся в Усть-Куломе. Остальные машины распределят по участковым больницам, амбулаториям и ФАПам. Уйба подчеркнул, что транспорт был закуплен по просьбам жителей. Кроме того, в Нижнеодесской больнице установят новые рентген-аппарат и флюорограф.

– Это цифровые аппараты, оборудование малодозное, это очень хорошо, – сказал глава Коми.

Как пояснил руководитель региона, чем быстрее делается снимок, тем меньше нагрузка на организм.

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