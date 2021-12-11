За сутки в Сыктывкаре 72 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на субботу, 11 декабря, в Сыктывкаре зафиксировали 72 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки выздоровели 280 человек. За все время из больниц выписали 75 632 пациента. За сутки в Коми зафиксировали 266 новых случаев заболевания коронавирусом, а за все время – 93 038.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 72 случая, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 48 человек, в Усинске – 21, а Воркуте и Сосногорском районе – по 18. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 7 825 человек. За последние с учета сняли 611 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились.

За последние сутки скончались 26 пациентов с подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии в Коми зафиксировали 2421 смертельный случай среди пациентов, у которых диагностировали эту болезнь.

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