В Коми почти два месяца искали 52-летнего мужчину

Фото: "Лиза Алерт"

В Коми нашли пропавшего 52-летнего жителя поселка Визиндор Вячеслава Сажина. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, мужчина ушел из дома еще 13 октября. С тех пор о нем не было никаких вестей. Сажин перестал выходить на связь с родственниками и отвечать на звонки. Сообщалось, что в день исчезновения на Вячеславе было серая камуфляжная куртка, черные спортивные штаны, черные резиновые сапоги и черная шапка. Он худощавого телосложения, ростом 168 см, с черными волосами.

Позднее стало известно, что Сажина нашли. Уточняется, что мужчина жив. При каких обстоятельствах его удалось найти, не сообщается. Где Сажин был все это время, также не уточняется.

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