В Сыктывкаре горел деревянный дом: спасли двух человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В ночь на субботу, 11 декабря, в Сыктывкаре горел двухэтажный деревянный дом, удалось спасти двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 2.33. На улице Маркова загорелся двухэтажный деревянный дом. Оттуда самостоятельно эвакуировались 15 человек. Кроме того, пожарные спасли двух человек. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Пожар удалось потушить в 3.40. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Причина пожара выясняется.

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