Виновник аварии отказался от медосвидетельствования

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 11 декабря, в Эжвинском районе Сыктывкаре столкнулись Jeep Grand Cherokee и Ford Focus, в результате чего пострадала девушка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 0.01. Водитель Jeep Grand Cherokee 1988 года рождения ехал по дороге Сыктывкар – Эжвинский район. Он не учел безопасную дистанцию и врезался в Ford Focus.

В результате ДТП пострадала девушка 1992 года рождения. Она находилась за рулем Ford. Пострадавшая получила ушибы головы, грудной клетки, шеи. Девушку увезли в больницу.

Водитель внедорожника отказался от медосвидетельствования. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 88 раз, стаж вождения - с 2006 года. Машину поместили на штрафстоянку.

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