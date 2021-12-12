На зимнике в Коми трактор провалился в болото

Фото: Галина Рочева

На зимнике Брыкаланск – Няшабож трактор провалился в болото. Об этом сообщается в группе «Миян Ижма медся дона».

Фото с места происшествия, которые предоставили очевидцы, разместила депутат районного Совета Галина Рочева. До 15 декабря подрядчик пообещал вытащить трактор и открыть зимник. Рогачева отметила, что переправа через реку Печора давно готова, а зимника нет. При этом, по ее словам, погода позволяет его сделать.

– Будем надеяться, что к новому году завезут продукты питания. Думаю, это самый больной вопрос, – отметила депутат.

Трактор застрял еще 11 декабря при обустройстве зимней дороги Брыкаланск – Няшабож. Под лед он не провалился. Как передает «Комиинформ», в результате случившегося никто не пострадал.

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