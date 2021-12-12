За сутки в Сыктывкаре 72 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 12 декабря, в Сыктывкаре зафиксировали 72 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в Коми выздоровели 48 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 75 680 человек. За последние сутки в Коми заболели 260 человек. Всего в регионе зафиксировали 93 298 случаев заболевания этой инфекцией.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 72 случая, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 52 человека, в Воркуте – 20, в Усинске – и Сосногорском районе – по 19. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 7 899 человек. За последние сутки с учета сняли 78 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились.

За последние сутки скончались восемь больных коронавирусом. Всего в Коми зафиксировали 2429 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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