В Коми волк попал в капкан и утонул

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В селе Зеленец Сыктывдинского района волк попал в капкан и утонул. Об этом сообщили в администрации сельского поселения.

По данным властей, из-за реки Вычегда приходят отдельно две группы волков. Одна из них состоит из двух взрослых особей, а вторая – из двух взрослых и одного детёныша. Местные жители также заметили волка, который шел из-за реки в сторону частного жилого сектора. В Пыдыгрезд выехали два охотника. Они рассказали, что волк попал в капкан, установленный ранее, а затем ушел с ним через реку. По его следам отправились местные охотники и установили, что следы заканчиваются перед полыньей на реке. Из этого они сделали вывод, что раненый волк провалился под лед. Выбраться с капканом ему уже не удалось.

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