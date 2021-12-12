В Коми уменьшили лимит на добычу взрослых лосей

Фото с паблика финно-угорского этнопарка

В Коми вдвое уменьшили лимит на добычу взрослых лосей во время гона. Соответствующий указ подписал глава республики Владимир Уйба.

Ранее за год в Коми было разрешено добыть 71 особь. При этом количество добычи лося без подразделения по половому признаку составляло 374 лося. Теперь же лимит добычи взрослых самцов составляет 35 особей. Однако теперь изменилось количество добычи взрослых лосей без подразделения по половому признаку – с 374 до 410 особей. Лимит на добычу молодых лосей в возрасте до года остался прежним – 131 особь.

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