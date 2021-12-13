Администрация Вуктыла получила представление после проверки кладбища

Прокуратура Вуктыла внесла представление местной администрация после проверки условий содержаний мест захоронений. Об этом сообщили в «Комиинформ» со ссылкой на социальные сети.

По опубликованной информации, кладбище не содержится должным образом, на территории кладбища отсутствуют места захоронения, в 2021 году территорию отсыпали один раз, обустройство не проводится.

Отмечается, что местные жители могут обратиться за возмещением ущерба в случае повреждения имущества подрядной организацией.

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