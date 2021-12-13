Коми заняла 15 место по доступности покупки нового автомобиля

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Коми заняла 15 место в рейтинге по доступности покупки нового автомобиля для населения. Соответствующее исследование провело агентство РИА Новости.

В 2020 году Коми находилась на 17 месте. Теперь республика поднялась на две позиции. На сегодняшний день машину за 700 тысяч рублей может позволить себе 23,7% семей. Автомобиль за 1,8 миллиона рублей могут приобрести 7,6%. Что же касается автомобилей премиум-класса, то его могут позволить 0,66%.

В целом в России за 2021 год доступность недорогих новых автомобилей снизилась на 10%. Это связано с подорожанием машин, увеличением процентных ставок по кредитам и высокой инфляцией. В первой тройке рейтинге находятся Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область. В конце списка находятся Дагестан, Ингушетия и Чечня.

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