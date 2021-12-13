«Птицефабрику Зеленецкую» в Коми намерены обезопасить от африканской чумы свиней

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В Коми «Птицефабрику Зеленецкую» обезопасят от африканской чумы свиней. Об этом сообщает региональный Минсельхоз со ссылкой на федеральное ведомство, которое поручило субъектам создать буферные зоны вокруг промышленных свиноводческих предприятий радиусом 30 км. На этой территории не должно быть свиноводческих хозяйств с низким уровнем биологической защиты (I - II компартменты), включая личные подсобные хозяйства.

В Коми такую буферную зону создадут вокруг «Птицефабрики Зеленецкой». Сегодня, 13 декабря, в радиусе 30 км от предприятия работают три свиноводческих хозяйства. Им предложат заняться альтернативными видами деятельности, на которые предусмотрена государственная поддержка. Например, они смогут содержать птицу или крупный рогатый скот.

Мероприятия проводятся в целях предотвращения возникновения и ликвидации вспышек АЧС.

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