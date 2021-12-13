В Коми 10 многодетных семей купили на соцвыплаты микроавтобусы

Фото: Григорий НИКИТЕНКО

В Коми 10 многодетных семей на полученные социальные выплаты купили микроавтобусы. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Семьи, которые воспитывают семерых и более детей моложе 18 лет, имеют право на получение 1,2 миллиона рублей. Эти деньги можно потратить на покупку личного транспорта. В 2021 году такой возможностью воспользовались 10 семей. Уйба подчеркнул, что размера соцвыплаты достаточно для покупки нового микроавтобуса. В числе требований – производство в России, салон должен вмещать не менее шести пассажиров. Покупать его необходимо у официальных дилеров или дистрибьюторов. Для получения сертификата на приобретение машины достаточно обратиться в центр соцзащиты по месту или в МФЦ.

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