В Коми раненый 32-летний мужчина умер в карете скорой помощи

Фото: архив "КП"

В Коми при трагических обстоятельствах скончался 38-летний житель Ухты. Мужчина получил смертельное ранение во время пьяного застолья.

Как сообщает СУ СК России по Коми, инцидент произошел в одной из квартир поселка Ярега. Двое мужчин пили крепкий алкоголь и в какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого 32-летний ухтинец ударил ножом старшего собутыльника под ключицу.

Пострадавший был экстренно госпитализирован в больницу, однако до медучреждения он так и не доехал: ухтинец умер в реанимобиле. Причиной смерти стало обильное кровотечение.

- Подозреваемый, имеющий непогашенную судимость за разбой, задержан, в отношении него будет инициировано избрание меры пресечения в виде заключения по стражу, - сообщили в СК.

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