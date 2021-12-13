В Коми хотят платить 25 тысяч рублей некоторым семьям

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В Коми предложили выплачивать 25 тысяч рублей семьям, награжденным медалью ордена «Родительская слава». Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда республики.

Медаль ордена «Родительская слава» - это федеральная награда. Ее вручают семьям, которые воспитали или воспитывают четырех и более детей. Это должны быть социально ответственные семьи, ведущие здоровый образ жизни. Кроме того, родители заботятся о здоровье, образовании и развитии детей. Медаль вручается на основании указа президента России.

Людям, получающим эту орденом «Родительская слава», платят 100 тысяч рублей из федерального бюджета и 25 тысяч рублей – из бюджета Коми. Однако для награжденных орденом никакого денежного поощрения нет. Глава Коми Владимир Уйба внес законопроект, который предусматривает для семьей, удостоенных медали ордена «Родительская слава», единовременную выплату в 25 тысяч рублей. На сегодняшний день в Коми орденом «Родительская слава» награждены 11 семей, а медалью – восемь.

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