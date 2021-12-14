В Коми планируют выделить пособие на проезд еще одной категории многодетных семей

Депутаты Госсовета республики Коми 15 декабря намерены рассмотреть законопроект о выплате пособий на проезд в пассажирском транспорте семьям с тремя и более детьми. Особенность этой инициативы в том, что она будет распространяться также и на детей в возрасте до 23лет. С предложением выступил глава региона.

– Семьи с тремя и более детьми возрасте до 23 лет не раз обращались с просьбой урегулировать этот вопрос и предусмотреть предоставление пособия на детей, которые достигли 18 лет, но продолжают обучение в школе. Инициативу главы Республики Коми Владимира Уйба можно назвать положительным ответом на такие просьбы, – пояснили в региональном минтруде.

В настоящий момент, по данным ведомства, для семей с детьми до 23 лет, которые учатся в вузах и профессиональных организациях, предусмотрено пособие на оплату проезда в пассажирском транспорте в размере 500 рублей. Однако, согласно действующим нормам, поддержка не распространяется на совершеннолетних школьников.

За 11 месяцев 2021 года пособие получили 1985 студентов из таких семей. После принятия закона и вступления его в силу в 2022 году, поддержкой смогут воспользоваться ориентировочно еще 165 человек.

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