В сыктывкарских автобусах заметили объявления о подорожании проезда

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Жители Сыктывкара заметили объявления о повышении стоимости проезда в автобусах до 35 рублей со следующего вторника, 21 декабря.

Так, согласно объявлениям, на маршрутах №№6 и 20 повысят стоимость проезда до 35 рублей. Сообщается, что изменения должны ввести с 21 декабря. В Товариществе перевозчиков, которое обслуживает маршруты, затруднились прокомментировать информацию, так как уполномоченного лица не было на месте. Как передает БНК, там отметили, что сейчас стоимость проезда остается прежней – 28 рублей.

Напомним, администрация Сыктывкара не разрешила частным перевозчикам повышать стоимости перевозок до 35 рублей по ряду маршрутов. Ранее группа частных перевозчиков направила в администрацию столицу Коми уведомление о повышении с 20 декабря стоимости проезда с 28 до 35 рублей. Уточняется, что речь идет о маршрутах 4, 5, 6, 7, 17, 20, 23, 24, 25, 28, 44. Однако в администрации перевозчикам отказали. Это связано с несоблюдением сроков уведомления. Перевозчики должно были предупредить власти как минимум месяц до планируемой даты изменений. Кроме этого, в администрации отметили, что 35 рублей – это сумма, которая превышает критерий доступности транспортных услуг для населения.

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