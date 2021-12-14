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Происшествия14 декабря 2021 9:25

Жительница Коми пыталась заработать на бирже и лишилась 3 миллионов рублей

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Жительница Прилузского района 1983 года рождения перевела мошенникам около 3,12 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, жительнице Прилузья позвонил неизвестный и представился специалистом инвестиционной компании. Собеседник предложил женщине заработать на электронной бирже. Для этого нужно было внести деньги насчет компании. «Специалист» посоветовал женщине перевести на «безопасный счет» все свои деньги, в том числе и кредитные средства. Жительница Коми перевела злоумышленникам порядка 3 120 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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