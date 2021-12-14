В Коми узаконят перевозки такси в соседние регионы

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В Коми планируют узаконить перевозки такси в соседние регионы. Соответствующий законопроект был внесен в Госсовет республики.

Согласно документу, предлагается наделить правительство Коми дополнительными полномочиями по заключению соглашений, связанных с деятельностью такси. Сейчас таксистам выдают лицензии на деятельность на территории Коми. Если же таксист получает заказ в другой регион, то прав на такую перевозку у него нет, так как лицензия действует только по Коми.

Заключая соглашение с субъектом РФ, таксист уже имеет право на перевозки за пределы региона. Эти полномочия внесли в 59-РЗ, который отменяется. Для того, чтобы не было правового провала, эта норма вносится в законопроект. На сегодняшний день заключены соглашения с Кировской, Архангельской, Вологодской областями. Это близлежащие регионы, куда осуществляют перевозки такси. При необходимости будут заключаться соглашения с другими регионами. Как передает «Комиинформ», в среду, 14 декабря, законопроект рассмотрит Госсовет Коми.

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