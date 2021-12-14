Жителям Коми задержали самолет из-за пассажира-антимасочника

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Жители Коми не смогли вовремя прилететь домой из-за пассажира, который отказался надевать маску. Инцидент произошел 8 декабря.

Один из пассажиров рейса Сочи – Москва перед взлетом устроил скандал. Когда бортпроводники попросили мужчину надеть медицинскую маску, он отказался. Более того, пассажир в грубой форме выразил свое недовольство. Из-за этого взлет самолета пришлось отложить. Пилоты вызвали полицию. На то, чтобы вывести пассажира из самолета, понадобилось два часа. Все это время остальные пассажиры наблюдали за конфликтом. У некоторых из них уже началась регистрация на рейс Москва – Сыктывкар. Таких в самолете было восемь человек.

Когда воздушное судно наконец приземлилось в Москве, вынужденно опоздавших встречали сотрудники аэропорта с табличками. Авиакомпания задержала вылет на 40 минут, что дождаться их. К счастью, в итоге все благополучно вернулись домой. Виновнику инцидента грозят крупные штрафы. Кроме того, как передает телеканал «Юрган», пассажиру также придется возместить издержки пострадавшей авиакомпании.

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