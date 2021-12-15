Жительница Коми решила отомстить своему приятелю и получила реальный срок

Сысольский районный суд признал 46-летнюю жительницу села Визинга виновной в заведомо ложном доносе о совершении преступления. По информации прокуратуры Коми, она обратилась в полицию с заявлением, что ее приятель якобы угрожал ей убийством.

В суде же установили, что решение она приняла после ночи на 14 сентября. В тот день она распивала алкоголь вместе со своим другом и обиделась на него из-за какого-то незначительного пустяка. После, решив отомстить, она пошла в полицию, где сообщила, что мужчина угрожал ей убийством, демонстрируя при этом нож.

Когда в суде выяснили, что факты говорят об обратном, ей назначили наказание в виде шести месяцев с удержанием 10% дохода.

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