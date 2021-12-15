Жители Ухты решили «проломить» дорогу через школьный забор

На фото директор школы

Администрация Ухты сообщила о неприятном инциденте, который произошел в одном из городских дворов. Местные жители проломили школьный забор, так как он преградил уже протоптанный ими путь. Ситуация развернулась в школе №5.

Директор учреждения Лилия Сафонова рассказала, что забор установили совсем недавно, чтобы обеспечить школьникам безопасность. Однако не все соседи оказались рады новому объекту, так как теперь им приходится обходить всю территорию школы, вместо того, чтобы пройти напрямую. В результате одна из секций ограждения оказалась повреждена. Представители школы уже написали заявление в полицию.

– Наша территория. Где хотим, там и ходим, – прокомментировала одна из местных жительниц под постом администрации в социальных сетях.

Помимо критики поступило также и предложение – установить в заборе калитку с пружинами в местах проторенных дорожек.

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