В Коми на 497 человек за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ

В Коми в период с 6 по 12 декабря официально выявили 12 369 местных жителей с ОРВИ. Согласно опубликованным данным, по сравнению с предыдущей неделей, когда к медикам обратились 12 866 человек, фиксируется снижение показателей заболеваемости.

Среди заболевших 7 125 детей – их доля составляет 57,6%. Процент взрослого населения с ОРВИ – 42,4%.

Эксперты Центра гигиены и эпидемиологии в Коми сообщили, что среди заболевших выявлены также и случаи вируса гриппа A(H3N2), а также аденовирусы и РС-вирусы.

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