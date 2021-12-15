Фото: ГИБДД Коми

На днях в Ухте под колесами автомобиля оказалась 8-летняя девочка. По информации ГИБДД Коми, авария произошла во дворе дома по адресу Ленина, 65. В ведомстве сообщили, что водитель не заметил переходившего дорогу ребенка.

В настоящий момент известно, что на девочку наехал 47-летний мужчина за рулем «Шевроле Круз». Ребенок отделался ушибом, в связи с чем госпитализация не понадобилась.

В ведомстве сообщили, что водителя привлекали к административной ответственности за несоблюдение правил 20 раз.

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