В Коми столкнулись три авто: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 14 декабря, в Прилузском районе столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла в 14.55. Мужчина 1989 года рождения за рулем тягача Freightliner Columbia по трассе Чебоксары – Сыктывкар. На 638-м километре водитель решил объехать стоящий на обочине MAN. При этом он не учел безопасную дистанцию до двигающегося впереди Hyundai, который совершал тот же маневр. В итоге автомобили столкнулись. После удара Freightliner выехал на встречную полосу и врезался в Ford Focus. От удара обе машины съехали в кювет.

В результате ДТП пострадали два человека. У водителя Ford 1981 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ряд других травм. Пострадавшего увезли в больницу. Пассажир Ford 1990 года рождения получил автотравму, ушиб и ссадину лба. Госпитализация ему не потребовалась.

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