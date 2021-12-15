В Коми в страшной аварии погибла 25-летняя девушка

Фото: архив "КП"

В Коми осудили 31-летнего жителя Сосногорского района, обвиняемого в гибели 25-летней девушки. Мужчина сел за руль пьяным, не справился с управлением и попал в аварию, в результате которой погибла его пассажирка.

Трагедия произошла 18 июня этого года. Мужчина вместе со своей знакомой двигались на автомобиле Hyundai Accent по автодороге «Ухта – Троицко-Печорск». В какой-то момент сосногорец потерял управление и вылетел в кювет. Девушка погибла моментально от полученных травм.

Суд выяснил, что в день трагедии мужчина был не только пьян, но и сел за руль без водительских прав. Виновник ДТП раскаялся в суде и согласился с обвинением.

- Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. В пользу матери погибшей девушки суд взыскал с осужденного 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

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