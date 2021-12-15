В Коми 24-летняя девушка из ревности ударила мужа бутылкой из-под шампанского по голове

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В Коми 24-летняя жительница Вуктыла отправится в тюрьму из-за ревности. Девушка ударила супруга по голове бутылкой из-за его неудачной шутки, которая сильно разозлило горожанку.

Инцидент произошел в марте этого года. Девушка, будучи пьяной, вернулась домой и увидела там букет цветов. Она поинтересовалась у мужа, кому они предназначены, на что тот пошутил, что букет он собирается дарить вовсе не ей. Остроумие супруга девушка не оценила и закатила сцену ревности, в ходе которой она взяла в руку пустую бутылку из-под шампанского и ударила ею мужчину по голове, от чего у него пошла кровь.

В судебном заседании девушка вину в содеянном признала. Суд назначил ей наказание в виде девяти месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Известно, что в свои молодые годы девушка уже оказывалась ранее на скамье подсудимых.

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