В Коми повысят тарифы на электричество

Фото: архив КП

В Коми изменятся тарифы на электричество. Соответствующий приказ опубликовал республиканский Комитет по тарифам.

Согласно документу, жителям республики стоит ожидать повышение цен на электроэнергию в 2022 году. Так, одноставочный тариф для населения и приравненных к нему категорий потребителей в первые шесть месяцев следующего ода составит 5,08 рублей/кВт час, в последующее же полугодие тариф вновь подорожает - 5,28 рублей/кВт час.

Далее мы приведем, как изменятся тарифы для других категорий граждан:

Дифференцированный тариф во втором полугодии также возрастет: с 5,85 до 6,07 рублей/кВт час, во время ночной — с 3,05 до 3,17 рублей/кВт час. Тарифы по трем зонам суток увеличится: в пиковую зону — с 6,10 до 6,34 рублей/кВт час, в полупиковую — с 5,08 до 5,28 рублей/кВт час, в ночную — с 3,05 до 3,17 рублей/кВт час.

Одноставочный тариф для людей, живущих в городских населенных пунктах, в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, в первом полугодии 2022 года составит 3,56 рублей/кВт час, а во втором – 3,70 рублей/кВт час.

Дифференцированный тариф по двум зонам возрастет во время дневной зоны с 4,10 до 4,26 рублей/кВТ час, во время ночной — с 2,14 до 2,22 рублей/кВт час. Тарифы по трем зонам суток повысятся в пиковую зону с 4,27 до 4,44 рублей/кВт час, в полупиковую — с 3,56 до 3,70 рублей/кВт час, в ночную — с 2,14 до 2,22 рублей/кВт час.

Одноставочный тариф для жителей сел, а также для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, в первом полугодии составит 3,56 рублей/кВт час, а во втором – 3,70 рублей/кВт час.

Дифференцированный тариф по двум зонам суток во втором полугодии днем возрастет с 4,10 до 4,26 рублей/кВТ час, ночью — с 2,14 до 2,22 рублей/кВт час. Тарифы по трем зонам в пиковую повысятся с 4,27 до 4,44 рублей/кВт час, в полупиковую — с 3,56 до 3,70 рублей/кВт час, в ночную — с 2,14 до 2,22 рублей/кВт час.

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Дифференцированный тариф во втором полугодии также возрастет: с 5,85 до 6,07 рублей/кВт час, во время ночной — с 3,05 до 3,17 рублей/кВт час. Тарифы по трем зонам суток увеличится: в пиковую зону — с 6,10 до 6,34 рублей/кВт час, в полупиковую — с 5,08 до 5,28 рублей/кВт час, в ночную — с 3,05 до 3,17 рублей/кВт час.

Одноставочный тариф для людей, живущих в городских населенных пунктах, в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, в первом полугодии 2022 года составит 3,56 рублей/кВт час, а во втором – 3,70 рублей/кВт час.

Дифференцированный тариф по двум зонам возрастет во время дневной зоны с 4,10 до 4,26 рублей/кВТ час, во время ночной — с 2,14 до 2,22 рублей/кВт час. Тарифы по трем зонам суток повысятся в пиковую зону с 4,27 до 4,44 рублей/кВт час, в полупиковую — с 3,56 до 3,70 рублей/кВт час, в ночную — с 2,14 до 2,22 рублей/кВт час.

Одноставочный тариф для жителей сел, а также для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, в первом полугодии составит 3,56 рублей/кВт час, а во втором – 3,70 рублей/кВт час.

Дифференцированный тариф по двум зонам суток во втором полугодии днем возрастет с 4,10 до 4,26 рублей/кВТ час, ночью — с 2,14 до 2,22 рублей/кВт час. Тарифы по трем зонам в пиковую повысятся с 4,27 до 4,44 рублей/кВт час, в полупиковую — с 3,56 до 3,70 рублей/кВт час, в ночную — с 2,14 до 2,22 рублей/кВт час.

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