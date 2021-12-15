В Коми 33-летний мужчина задушил свою 40-летнюю сожительницу

Житель Корткеросского района подозревается в убийстве сожительницы Фото: архив "КП"

В Коми погибла 40-летняя жительница Корткеросского района. По предварительным данным, женщина была задушена своим молодым сожителем. О подробностях трагедии рассказали в СУ СК России по Коми.

Тело женщины было найдено в частном доме в селе Маджа с признаками насильственной смертности. Выяснилось, что несчастная погибла от удушья. Ее убийцей, по версии следствия, является 33-летний сожитель.

Мужчина, будучи пьяным, затеял ссору с возлюбленной, в ходе которой набросился на нее и задушил.

- Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, в отношении него следователем в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СК.

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