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Происшествия15 декабря 2021 11:41

В сгоревшей хозпостройке обнаружен труп 54-летнего жителя Сыктывкара

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми произошел смертельный пожар, унесший жизнь человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

В ведомстве рассказали, что в неэксплуатируемой хозяйственной постройке города вспыхнул огонь. Спасатели прибыли на объект буквально в течение считанных минут и приступили к ликвидации пожара. После тушения пожарные обнаружили внутри здания бездыханное тело. Выяснилось, что погибшим является 54-летний сыктывкарец.

По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем.

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