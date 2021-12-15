В Коми во время тушения крупного возгорания погиб 47-летний пожарный

Фото из группы «Комитета спасения Печоры»
В Коми завершено расследование по факту гибели командира отделения ООО «Пожарная охрана». Об этом сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.
Мужчина погиб во время тушения пожара на территории шламонакопителя в поселке Верхнеколвинск. Территория использовалась ООО «МСТ» для утилизации производственных отходов. Уточняется, что командир частной пожарной службы перестал выходить на связь, а позже его тело было найдено на пепелище.
Погибшему было всего 47 лет. У него остались дочь и жена.
Как рассказали в инспекции, одной из причин несчастного случая является нарушение требований Боевого устава пожарной охраны. Несчастный случай квалифицирован как связанный с производством. Работодателю направлено предписание на устранение причин и условий, способствующих возникновению несчастного случая.
Госинспекцией труда в Коми рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
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