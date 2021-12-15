Больница в Коми получила пять новых автомобилей

Фото: пресс-служба Минздрава Коми

В Усть-Вымскую центральную районную больницу поступило пять новых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Больница получила пять санитарных машин УАЗ. Пополнение автопарка повысит доступность медицины для жителей сельской местности. Новые машины помогут врачам и фельдшерам быстрее добираться до пациентов на дому, а также транспортировать тяжелобольных. Два автомобиля отправятся в село Айкино, остальные три – в поселки Мадмас и Жешарт и село Усть-Вымь.

В этом году в районные больницы уже поставлено 119 новых санитарных автомобилей. Всего до 2025 года в регион поступят 275 единиц транспорта.

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