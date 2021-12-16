В Сыктывкаре задержали иностранца за попытку дать взятку полицейскому

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Следком Коми сообщил, что в Эжвинском районе Сыктывкара задержали гражданина иностранного государства за попытку дать взятку сотруднику полиции. Таким способом злоумышленник пытался получить содействие в свободном передвижении по России.

По данным ведомства, фигурант уголовного дела обратился к сотруднику отдела полиции по вопросам миграции в декабре того года. Однако правоохранитель не попался на удочку и сообщил о произошедшем своим коллегам. В результате иностранца задержали при попытке передать взятку в размере 15 тысяч рублей.

В настоящий момент подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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