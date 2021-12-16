Где купить новогоднюю елку в Сыктывкаре

Фото: архив КП

Администрация столицы Коми сообщила, что в городе открылись елочные базары. Купить новогоднюю красавицу можно будет в период с 22 по 31 декабря в нескольких пунктах продажи.

Согласно предоставленным данным, продавать ели будут на пересечении улиц Коммунистической и Старовского, Лыткина и Петрозаводской, а также Красных Партизан и Карла Маркса. В Эжве елочный базар будет расположен на территории МУП «Меркурий».

В мэрии уточнили, что работать елочные базары будут с 10:00 до 18:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителей Сыктывкара начала радовать новогодняя светодиодная арка (подробнее)