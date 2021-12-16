Бросившую троих детей жительницу Коми суд отправил в тюрьму на полгода

Фото: архив КП

Женщину из Вуктыла лишили свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за то, что она не выплачивала алименты. Общая сумма задолженности составила более 900 тысяч рублей.

Ранее судимая местная жительница без уважительных причин не выплачивала своим родителям деньги на содержание ее троих детей. Кроме того, ранее ее уже подвергали административному наказанию за аналогичное преступление.

Свою вину нерадивая мать признала полностью, однако по решению суда все же отправится в тюрьму на шесть месяцев. Приговор пока еще в законную силу не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми 24-летняя девушка из ревности ударила мужа бутылкой из-под шампанского по голове (подробнее)