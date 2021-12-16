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Общество16 декабря 2021 4:44

Бросившую троих детей жительницу Коми суд отправил в тюрьму на полгода

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Женщину из Вуктыла лишили свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за то, что она не выплачивала алименты. Общая сумма задолженности составила более 900 тысяч рублей.

Ранее судимая местная жительница без уважительных причин не выплачивала своим родителям деньги на содержание ее троих детей. Кроме того, ранее ее уже подвергали административному наказанию за аналогичное преступление.

Свою вину нерадивая мать признала полностью, однако по решению суда все же отправится в тюрьму на шесть месяцев. Приговор пока еще в законную силу не вступил.

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