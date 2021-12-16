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Общество16 декабря 2021 5:16

Мэр Сыктывкара продолжит работу с Госсоветом до момента принятия закона о столице

Источник:kp.ru
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Фото: Госсовет Коми

Фото: Госсовет Коми

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова на заседании регионального парламента сообщила, что продолжит взаимодействие с Госсоветом до момента принятия законопроекта о статусе столицы.

В своей речи она выразила благодарность всем парламентариям, которые поддержали и отстаивали присвоение Сыктывкару статуса столицы региона. Также она поблагодарила главу республики Владимира Уйбу за поддержку закона в феврале 2021 года.

Рассмотрение проекта, напомним, запланировано на февраль 2022 года.

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