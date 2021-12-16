В 2022 году в Коми могут вырасти тарифы на коммуналку на 4,1 процента

Комитет по тарифам сообщил, что утверждены максимальные индексы изменения роста цен за коммунальные услуги в 2022 году. По информации ведомства, в предельном индексе учтено отсутствие роста тарифов на коммунальные услуги в первом полугодии.

Утверждено, что во втором полугодии 2022 года прирост тарифов по отношению к декабрю 2021 не может быть выше 4,1%. В отдельных муниципальных образованиях – 6,5%.

– В целях соблюдения указанных ограничений и в рамках социальной поддержки населения на территории Республики Коми будет продолжена практика применения льготных тарифов на коммунальные услуги для граждан, – проинформировали в комитете.

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