В Коми за долги выселили из квартиры жителя Ухты

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Объединенная пресс-служба судов сообщила, что Ухтинский городской суд вынес решение выселить местного жителя из квартиры в счет долга перед банком. Также заемщик должен выплатить госпошлину в размере 550 тысяч рублей.

Уточняется, что квартиру в городе Вуктыл взыскали за счет процентов, накапавших за пользование кредитом. Жилье первоначально выставили на торги с первоначальной стоимостью 239 тысяч рублей.

Торги были признаны несостоявшимися, в связи с чем право собственности закрепили за банком. Однако жилец не выходит с сотрудниками на связь и не передает ключи от квартиры.

Суд удовлетворил иск представителей банка, обязав также ответчика возместить расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

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