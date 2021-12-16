В Коми 70-летний водитель грузовика устроил ДТП с двумя пострадавшими

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 15 декабря, на трассе Сыктывкар – Ухта столкнулись грузовик Hino и «Газель», в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 11.00. 70-летний мужчина ехал за рулем Hino в сторону Ухты. На 154-м километре дороги он врезался в стоящий у края проезжей части ГАЗ-2705. У машины был включен световой маяк. После этого грузовик съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали два человека. 36-летний пассажир «Газели» получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом носа и ушиб. У 32-летнего пассажира диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы, а также перелом ребер. Обоих пострадавших увезли в больницу. Водитель Hino получил права в 1970 году.

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