Власти Ухты ввели особый противопожарный режим в городе

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В Ухте введен особый противопожарный режим. Постановление об этом подписал мэр города Магомед Османов.

Согласно документу, режим продлится с 15 декабря по 31 января. В этот период в Ухте будут усилены меры предосторожности, профилактическая работы с населением и вступят в силу ряд запретов при эксплуатации электроприборов, печного отопления, газовых приборов.

Коммунальщикам поручено обеспечить своевременную очистку дорог, придомовых территорий, подъездных путей. Мэр города поручил также усилить контроль за состоянием и готовностью к использованию источников наружного противопожарного водоснабжения.

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